Mercato : Proposé à l’OM, il est dans le viseur du PSG ?

Un temps proposé à l’Olympique de Marseille, l’ivoirien Wilfried Zaha serait dans le viseur du PSG.

Tout comme Marcus Thuram, c’est un nom dont on entendait parler à Marseille il y a peu qui pourrait finalement rejoindre le Paris Saint Germain. L’attaquant Wilfried Zaha serait pisté par le champion de France, lui qui arrive au terme de son contrat à Crystal Palace.

Comme indiqué par plusieurs informateurs et spécialistes du mercato, l’anglo-ivoirien et le PSG ont entamé des discussions. Zaha, englué chez les eagles depuis 2015, va enfin quitter le club après plusieurs étés où il était annoncé partant. Si le club londonien, 11ème de PL cette année, souhaite le conserver, le joueur voudrait enfin passer à l’étage supérieur et goûter aux soirées européennes.

Wilfred Zaha, on Paris Saint-Germain list as free agent alongside Marcus Thuram. PSG are working on both deals but will make decision next week. 🔴🔵 #PSG

Zaha has also bids from Saudi but he’s giving priority to European clubs, as Le Parisien called today about PSG. pic.twitter.com/ZurroS52et

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023