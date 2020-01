Mercato : Proposé en France (dont l’OM), ce bon coup (uruguayen) file en Italie ?

Sans argent, l’OM ne devrait pas bouger lors de ce mercato d’hiver, pour autant certaines bonnes occasions existent. Un international uruguayen a été proposé au club olympien, sans succès…

Gastón Pereiro est un attaquant/ailier uruguayen de 24 ans. Après s’être fait remarquer avec les U20 uruguayen, il a quitté son club de Nacional pour le PSV lors de l’été 2015 pour un montant de 7M€. depuis son arrivée en Europe il n’a pas fait une saison en dessous de 10 buts. Il a encore été très performant lors de la saison 2018/2019 avec 10 buts et 11 passes décisives. Oui mais voilà, cette saison, Pereiro et sa direction sont en conflit car l’uruguayen ne veut pas prolonger son contrat qui se termine en juin 2020. (du coup il n’a joué que 4 matches d’Eredivisie depuis septembre).

¡URUGUAYO! Gastón Pereiro marcó un golazo en la derrota de PSV 3-1 ante Feyenoord por la Eredivisie. pic.twitter.com/6BFomi9zqV — Gianluca Lorenzut Sosa (@GianlucaLS98) December 15, 2019

Refusé en Ligue 1, Pereiro va signer à Cagliari ?

Selon nos informations, Gaston Pereiro a été proposé a plusieurs clubs en Ligue 1. Bordeaux, Lyon, Monaco, Nice mais aussi Strasbourg ont été contactés. Andoni Zubizarreta a lui aussi été sollicité mais n’a pas répondu favorablement à cette possibilité. Bordeaux a préféré miser sur Houdin (Reims).

Pourtant, Perreiro ressemble à une bonne affaire, ce milieu offensif de 24 ans ne devrait pas coûter plus de 5M€ au club qui le recrute cet hiver et son salaire est actuelement de 70 000€ brut / mois au PSV. Le joueur est technique, combatif et dispose de belles statistiques dans un championnat européen. Il pourrait finalement rejoindre la Serie A et le club de Cagliari (actuel 6e). Trop frileux les directeurs sportifs français ?