Mercato : PSG vs OM… Mendy pose la question qui fâche à ce joueur de Manchester City !

Sur Canal +, Benjamin Mendy a transmis une question à son coéquipier à Manchester City, Riyad Mahrez. L’Algérien ne se ferme aucune porte !

Dans un entretien accordé à Canal +, Riyad Mahrez a été questionné par Benjamin Mendy. L’ancien latéral gauche de l’OM a demandé à son coéquipier ce qu’il ferait si le PSG venait à le recruter, sachant qu’il a toujours aimé Marseille.

Je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie — MAHREZ

L’international algérien a répondu qu’il ne se fermait aucune porte… Ni à Marseille, ni à Paris !

« Il est fou lui (rires). C’est vrai que j’étais un supporter de Marseille quand j’étais petit. Après si le PSG… ce n’est pas d’actualité parce que je suis encore sous contrat et je suis bien à Manchester. Mais Paris c’est ma ville. Je suis né et j’ai grandi à Paris. On ne sait jamais. J’aurais pu aller jouer à Marseille et je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie, il ne faut fermer aucune porte. Mais c’était à l’époque, j’étais à Leicester. Ils jugeaient que je n’avais pas le niveau. »

Riyad Mahrez – Source : Canal +