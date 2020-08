Mercato : Quand Anelka aurait pu signer à l’OM…

Il fut un temps où l’Olympique de Marseille avait des moyens financiers… À la fin des années 90, avec l’arrivée de Robert Louis-Dreyfus, le club se remet à recruter de grands noms avec Andreas Kopke, Laurent Blanc, Fabrizio Ravanelli…

Et ils n’étaient pas les seuls ciblés. Nicolas Anelka a confirmé récemment qu’il aurait, lui aussi, pu signer à l’OM en 1998.

« J’ai eu une discussion avec Courbis… »

« J’étais à l’époque à Arsenal et ils étaient intéressés par moi. J’ai eu une discussion avec Rolland Courbis (coach de l’OM), et c’est vrai que ça aurait pu se faire… »

Nicolas Anelka – Source : Konbini

« Il était à Arsenal et ne jouait pas, et avec Robert Louis-Dreyfus on voulait le récupérer, confiait le technicien. Nous avions mis en place un rendez-vous à Monaco, il était venu avec son entourage, un entourage sympa. Nicolas, de toute l’après-midi, je ne l’ai pas entendu parler salaire ou argent. Il voulait juste savoir s’il allait jouer, à quel poste, qui allait éventuellement lui donner des bons ballons… J’avais trouvé ça marrant. Le rendez-vous s’était très bien passé, et on s’était laissé quelques jours de réflexion. »

Rolland Courbis – Source : RMC, Septembre 2016