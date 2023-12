Mercato : Quand le PSG se fait recaler par un ancien crack de l’OM !

L’Olympique de Marseille a connu son lot de joueurs de grande qualité, notamment au poste de défenseur central. Ces dernières années auront été marquées par l’arrivée de William Saliba qui a récemment recalé le PSG !

D’après les informations de Fabrizio Romano, Arsenal est ravi d’avoir fait prolonger le contrat de William Saliba. De retour chez les Gunners après son passage à l’Olympique de Marseille, le défenseur central est devenu le patron de la défense londonienne. Le Français aimerait s’installer pour une longue durée à Arsenal comme l’explique le journaliste.

En effet, William Saliba n’a aucune clause libératoire dans son contrat et ne pourra donc pas être chipé aussi facilement par les concurrents. Plusieurs clubs ont d’ailleurs manifesté leur intérêt comme le Bayern Munich ou bien le PSG. Seulement, l’international français n’a aucune envie de quitter Arsenal et semble bien partie pour s’inscrire dans le gros projet des Gunners.

🔴⚪️ William Saliba was excellent once again yesterday… and Arsenal believe his contract extension was one more key piece of their project completed this year.

◉ Contract until June 2027.

◉ NO release clause included.

◉ PSG and Bayern were interested but he wanted to stay. pic.twitter.com/yP24wrrO2A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2023