Mercato : Quand Mahrez raconte qu’il était proche de signer à l’OM (qui a préféré un autre joueur)

Tout le monde connait l’histoire de l’email de Vincent Labrune refusant Riyad Mahrez en 2014. Le milieu offensif de City a raconté son essai à l’OM quand il avait 18 ans et pourquoi il n’a pas été retenu. Il s’est confié à Smaïl Bouhabdellah sur Instagram…

Quatre ans avant l’épisode Labrune, Riyad Mahrez aurait pu signer à l’OM alors qu’il évoluait à Quimper et qu’il avait 18 ans. L’international algérien avait fait un essai à La Commanderie avec la réserve, José Anigo voulait le prendre mais cela ne s’est finalement pas concrétisé. Le milieu offensif de City l’a raconté lors d’un Live Instagram avec le présentateur de BeIN Sports Smaïl Bouhabdellah.

QUAND L’OM a préféré Omrani à Mahrez…

« J’étais trop content ! Mon club de cœur c’est Marseille. J’aimais bien le PSG car c’est ma ville aussi. Mais je voulais trop aller à Marseille! Anigo est descendu voir l’entraînement. Il m’a pris dans son bureau et m’a dit : « J’ai envie de te faire signer. » Dans ma tête, j’étais dans un film. Mais trois-quatre jours après, il appelle mon agent et il lui dit : « On a un joueur qui est pareil ici, on veut que ce soit lui qui passe, on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues ». Le joueur c’était Billel Omrani« . Riyad Mahrez – source : Live Instagram (propos retranscris par RMC)