Mercato : « Quand on m’a proposé l’OM, j’ai pas trop réfléchi ! »

Ismaïla Sarr est l’une des recrues estivales de cet Olympique de Marseille version 2023/24. L’international sénégalais a donné sa première interview aux médias du club…

Il a fait notamment fait part de sa grande foi dans le projet qui est en train d’être mis en place par Pablo Longoria et Marcelino.

« Avant mon arrivée, j’ai parlé avec le coach, le président et tout le staff. Ils m’ont parlé, j’ai beaucoup aimé le plan de jeu et le projet. À cause de ça, quand ils m’ont proposé de venir à l’OM, j’ai pas trop réfléchi ! J’ai l’ambition de faire quelque chose, ici, à l’OM. J’ai hâte de découvrir le Vélodrome avec le maillot de l’OM. Je suis pressé de commencer le championnat et les autres compétitions. J’aime les supporters de l’OM, on va mouiller le maillot, on va tout donner sur le terrain. Je sais bien que eux aussi (les supporters) vont tout donner. On va faire un bon truc ensemble. » Ismaïla Sarr – Source : OM.fr

Un garçon « timide, sérieux et professionnel »

Quatrième recrue d’un beau mercato, Ismaïla Sarr arrive à l’Olympique de Marseille avec un statut d’espoir qui n’a pas encore (complètement) explosé. Révélé à Metz en 2016, l’ailier de 25 ans est passé par l’antenne du club grenat « Génération foot » auparavant, un club sénégalais connu pour former les plus grands talents du pays comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly par exemple.

Le président et fondateur de cette académie Mady Touré s’est entretenu avec le journal La Marseillaise au sujet du transfert de celui qu’il considère comme un fils. Selon lui l’alliage d’un retour en Ligue 1 « avec la ferveur marseillaise » et le soutien de Pierre-Emerick Aubameyang « qui va pouvoir le prendre sous son aile et le conseiller » font de ce transfert « un très bon choix ».

Mady Touré, fondateur du club sénégalais « Génération Foot », a vu grandir et éclore la 4e recrue de l’#OM – Ismaïla Sarr – à travers les 7 années que le dernier des Quatre Fantastiques a passé à Déni Birame Ndao village proche de Dakar. #TeamOMhttps://t.co/ifsBEPBGRm #Sénégal — La Marseillaise (@lamarsweb) July 27, 2023

« Je pense qu’il va tout casser grâce à ses qualités indéniables. Je suis convaincu que l’on va retrouver le Ismaïla Sarr que l’on a tous connu à Rennes, à Metz et quand il a débuté sa carrière à Génération Foot. », ajoute cet ancien joueur professionnel qui a évolué en France dans les années 1980.