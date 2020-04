Mercato : « Quand on signe à l’OM on sait où on met les pieds »

Sur les ondes de RMC Sport, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Valère Germain a évoqué les critiques dont il fait l’objet régulièrement depuis son arrivée à l’OM.

Invité dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport, l’attaquant de l’OM Valère Germain a expliqué qu’il n’étais pas complètement hermétiques au différentes critiques dont il fait l’objet de la part des supporters olympien notamment :

« Les critiques ? Je ne vais pas mentir en disant qu’elle glissent sur moi, c’est assez compliqué à suivre. Mais quand on signe à Marseille on sait aussi où l’on met les pieds. On sait qu’il peut y avoir des périodes magnifique mais aussi des périodes compliquées. Le plus important c’est de toujours donner le maximum quand on est sur le terrain et de continuer à prendre du plaisir au quotidien. J’ai la chance de vivre dans un groupe où on se régale tous les jours à l’entrainement » Valère Germain – Source : Canal +