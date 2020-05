Mercato : « Qu’il y ait le Real, le Barça ou l’OM, tu ne me parles pas de ça. Garde-le pour toi ! »

Après une saison très compliquée en Premier League à Fulham, Zambo Anguissa a su rebondir à Villarreal. L’ancien milieu de terrain de l’OM serait suivi par plusieurs clubs plus huppés comme le Real…

Dans un vision entretien accordé à Canal+ Sport Afrique, André Franck Zambo Anguissa a balayé cette rumeur. Il explique que son agent ne lui parle pas des possibles contacts et qu’il ne suit pas les rumeurs mercato…

Le Real ? Ah, non, non, non. Je ne peux rien confirmer du tout — Zambo

« Le Real ? Ah, non, non, non. Je ne peux rien confirmer du tout. Je ne suis pas quelqu’un qui lit ou qui écoute (les rumeurs). Mon agent et moi, on a un deal. Lui gère tout ce qui est autour de moi et moi je me concentre sur le terrain. Qu’il y ait le Real, le Barça ou l’OM, tu ne me parles pas de ça. Garde-le pour toi, ça me permet de rester concentré ». André Franck Zambo Anguissa – source : Canal + Sport Afrique