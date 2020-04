Mercato : Ravanelli ne devait pas signer à l’OM… il explique pourquoi !

Après une saison à Middlesbrough, l’attaquant Italien Fabrizio Ravanelli avait rejoint l’OM en 1997. Dans un entretien accordé au média anglais, The Athletic, ce dernier a expliqué qu’il devait plutôt s’engager avec Liverpool cette année-là…

Finalement l’attaquant italien n’a pas regretté d’avoir rejoint l’OM, un club auquel il reste très attaché…

« J’étais très proche de rejoindre Liverpool et Tottenham. J’ai essayé pendant un mois la possibilité avec mon agent de signer pour Manchester United, mais cela ne s’est pas produit. Mais Liverpool était une réelle opportunité. Le manager de Liverpool, Roy Evans, m’a appelé quand j’étais en vacances l’été et m’a dit qu’il voulait que je rejoigne le club. J’ai dit : « OK, pas de problème. » Après, je n’ai aucune idée pourquoi, cela ne s’est pas produit. Liverpool, à ce moment-là, je pense que ça aurait été un grand coup pour moi ». Fabrizio Ravanelli – Source: The Athletic

