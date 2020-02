Mercato : Refusé par l’OM en 2017, cet attaquant argentin est estimé à 110M€, le Real dans le coup ?

L’OM a connu plusieurs saisons avec un problème de numéro neuf. Germain et Mitroglou ne se sont pas imposés, avant que Benedetto soit recruté l’été dernier un autre attaquant argentin aurait pu faire du bien à l’attaque olympienne : Lautaro Martinez…

L’attaquant Lautaro Martinez forme un sacré duo avec Lukaku à l’Inter. Le buteur argentin a été refusé par l’OM lors de l’été 2017. En effet, selon nos informations, Lautaro Martinez a été proposé en 2017 à l’OM et à l’AS Monaco quand il jouait au Racing en Argentine. Le joueur alors âgé de 20 ans venait de se faire remarquer lors du championnat de la CONMEBOL des moins de 20 ans. Il avait marqué cinq buts dans cette compétition mais le club olympien ne s’est pas intéressé à son profil.

Alors qu’il était disponible pour un montant de maximum 15M€. Pour rappel, cet été là, l’OM avait misé 9M€ sur Valère Germain et 15M€ pour la moitié des droits de Kostas Mitroglou. Lautaro Martinez a finalement rejoint l’Inter un an plus tard pour une somme évaluée à 25M€. Ce dernier serait maintenant dans le viseur du Real.

Le Real s’intéresse à Martinez, un montant de 110M€ évoqué…

Selon les informations du média argentin TyC Sports, la direction du Real Madrid pourrait tenter de s’offrir Lautaro Martinez l’été prochain. Le montant d’un hypothétique transfert est évalué à plus de 110 millions d’euros.

Martinez ne semble pas pressé de quitter l’Inter tout de suite, il l’a confié à TyC Sports : « Aujourd’hui, je suis un joueur de l’Inter et je suis heureux ici. Les gens m’apprécient. Si on parle de moi, c’est que cela signifie que je fais les choses bien et j’ai l’intention de continuer sur cette voie. Je suis calme et heureux, je me sens bien ici. ».