Mercato : « Rejoindre l’OM ? Le meilleur choix que j’ai pu faire depuis longtemps ! »

Interviewé par Téléfoot, Matteo Guendouzi est notamment revenu sur son arrivée à l’OM. Un choix qui ne regrette absolument pas…

Alors que Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille ont recruté le milieu de terrain Mattéo Guendouzi lors du dernier mercato d’été, ce dernier a avoué aux micros de Téléfoot à quel point il avait bien fait de rejoindre l’OM.

« Signer à l'OM est le meilleur choix que j'ai pu faire depuis longtemps » Son amour pour Marseille, la ferveur phocéenne, l'objectif LDC, sa première chez les Bleus : avant le choc face à Lyon, @MatteoGuendouzi a accordé un entretien exclusif à @JulienMaynard

« Nos objectifs ? Honnêtement, je pense que… Ce n’est pas ‘je pense’, pour moi on a une très bonne équipe. On a un excellent effectif. Je sais que si on continue sur cette lancée, on va pouvoir faire de très belles choses. J’ai entièrement confiance et je sais qu’on se qualifiera pour la Ligue des Champions la saison prochaine. À partir des premières conversations que j’ai pu avoir avec le coach Sampaoli et le président Longoria, j’ai su que c’était ce club qui était fait pour moi, ce projet. Je pense que c’est le meilleur choix que j’ai pu faire depuis longtemps » Matteo Guendouzi — Source : Téléfoot (20/11/21)