Mercato : Rennes avance sur une piste (supposée) de l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Si Pablo Longoria n’a pas encore lancé le mercato estival marseillais, Rennes s’active. Ludovic Blas pourrait quitter le FC Nantes et malgré l’intérêt de l’OM, il devrait plutôt se diriger vers Rennes qui a déjà fait une offre aux Canaris.

Le Stade Rennais aurait fait une offre au FC Nantes pour recruter Ludovic Blas. Le meneur de jeu nantais est aussi annoncé sur les tablettes de l’OM et d’autres grands clubs de Ligue 1 mais selon le quotidien L’Équipe, c’est Rennes qui tiendrait la barre désormais. Le club breton aurait proposé un peu plus de 10 millions d’euros pour s’attacher les services de Blas.

Le joueur formé à Guingamp est le maître à jouer de la formation nantaise. Cette saison, il a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives toutes compétition confondues avec le FCN.

🔴 D’après Ouest-France, Ludovic Blas a trouvé un accord salarial avec le Stade Rennais ! Rennes aurait envoyé une offre de 15M€ bonus compris à Nantes. Le Fée + Blas en premières recrues, ce serait quelque chose… 🤩 pic.twitter.com/uBj3Z4nszW — Footballogue (@Footballogue) June 27, 2023

Un accord Rennes-Blas déjà trouvé ?

Selon les informations du journal Ouest-France, Ludovic Blas se serait déjà mis d’accord avec le Stade Rennais. Le départ du joueur de 25 ans semble de plus en plus proche. L’été dernier déjà, il voulait quitter les Canaris pour rejoindre le LOSC, mais Antoine Kombouaré avait mis son véto et l’opération n’avait pas eu lieu.