Mercato : Retour à l’envoyeur pour un attaquant évoqué à l’OM !

L’OM cherche activement un attaquant pour ce mercato d’hiver. Le directeur sportif olympien Pablo Longoria semble très actif en Italie, championnat qu’il connait bien. L’un des noms évoqué, Patrick Crtutone va bien quitté la Fiorentina mais pour retourner en Premier League !

Alors que Sky Italia a annoncé un intérêt de l’OM pour Patrick Cutrone, l’attaquant va faire son retour en Premier League. En effet, l’attaquant de 23 ans ne va pas terminer son prêt en Italie à la Fiorentina pour revenir à Wolverhampton. Le club anglais a officialisé l’information via son compte Twitter. 13e de Premier League, les Wolves avaient besoin d’un renfort en attaque suite à la blessure de Raul Jimenez. L’OM peut donc barré le nom de Crutone de sa liste…

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno’s squad for the remainder of the season.

Welcome back, Patrick!

🇮🇹👋

— Wolves (@Wolves) January 7, 2021