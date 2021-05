Mercato : Réunion décisive pour l’avenir de Gerson à l’OM?

Depuis plusieurs jours, le dossier chaud du mercato est le milieu de terrain brésilien Gerson ! Ce jeudi devrait avoir lieu une réunion entre les représentants de l’OM, Flamengo et l’entourage du joueur.

La piste menant à Gerson pour le prochain mercato de l’Olympique de Marseille est de plus ne plus chaude. Ce mercredi, L’Equipe a contacté le père et agent de Gerson. Ce dernier affirmait que son fils était très intéressé par un transfert à Marseille.

Si ça se fait, ce sera avant le week-end

Le quotidien sportif nous informe qu’une réunion importante à ce sujet devrait avoir lieu ce jeudi au Brésil. Pour représenter l’OM, l’ancien lillois « Tulio de Melo, agent estampillé CBF, est accompagné de Pascal Carbon, agent homologué FFF », précise L’Equipe.

Une source proche du dossier a confirmé au journal que cette réunion était décisive et que « Si ça se fait, ce sera avant le week-end. » Il ne reste que la patience à trouver du côté des supporters marseillais… La somme évoquée est toujours de 25M€ + 5M€ de bonus. Les représentants de Longoria tenteront de faire baisser ce prix.

J’ai regardé un peu à quoi ressemble la ville sur Internet. Ça ressemble un peu à Rio, non?

« C’est un honneur qu’un tel club s’intéresse à nousOn a conscience qu’il s’agit d’un club historique en Europe. Pour l’instant, on discute. La présence de Sampaoli ? Oui ça compte. On parle d’un des meilleurs entraîneurs du monde. Il a de la compétence, il est compétitif. Sa présence influence aussi notre choix. S’il revient en Europe, les choses seront différentes.Il va montrer encore plus de qualités qu’ici. En France, il y a moins de matches, il sera plus frais. J’ai regardé un peu à quoi ressemble la ville sur Internet. Ça ressemble un peu à Rio, non ? » Marcao– Source : L’Equipe (19/05/21)