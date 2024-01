Mercato: Riolo balance « la triste réalité de l’OM »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jean Onana est la première recrue de ce mercato marseillais. Arrivé en prêt assorti d’une option d’achat de 4,5 millions, le transfert de l’ancien lensois n’a pas convaincu Daniel Riolo qui remet en question le mercato olympien.

« Jean Onana ne joue jamais depuis deux ans. L’OM prend un joueur qui s’est fait mettre dehors par Besiktas… Pourquoi pas. », s’étonne Daniel Riolo hier soir dans l’After Foot. En effet, il a joué seulement 12 minutes avec le Besiktas en cette première partie de saison. Cependant, l’urgence de trouver un milieu de terrain était bien réelle. Avec les départs à la CAN de Gueye, Ounahi, Harit ainsi que la blessure de Valentin Rongier, l’OM avait cruellement besoin d’un renfort au milieu pour ce mois de janvier. Marseille cherchait un joueur qui connait le championnat et qui accepterait un rôle de suppléant après la CAN, et Onana cochait ces cases.

Ce dernier arrive en prêt avec option d’achat à 4,5 millions. Une option qui s’activera s’il dispute à minima 50% des matchs et que l’OM se qualifie pour la prochaine ligue des champions.

🗣️ @DanielRiolo : « Jean Onana ne joue jamais depuis deux ans. L’OM prend un joueur qui s’est fait mettre dehors par Besiktas… Pourquoi pas. » #RMCLive pic.twitter.com/UMNBCFnJY9 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 11, 2024

L’OM, ce n’est pas un club où vont venir des cracks ou des jours de Ligue des Champions

« Vitinha ne répond pas aux attentes, tant qu’il n’aura pas mis 10 ou 15 buts on parlera de l’investissement. (…) L’OM, ce n’est pas un club où vont venir des cracks ou des jours de Ligue des Champions. C’est des joueurs fin de carrière, fatigués type Aubameyang ou en échec en Europe. C’est la triste réalité de l’OM. » a poursuivi Riolo dans la même soirée. Si Longoria aime en effet relancer des « stars » telles que Sanchez ou Aubameyang, ce dernier a aussi recruté Mbemba l’année du titre avec Porto, Ounahi après avoir été auteur de performances remarquables en Coupe du Monde ou même Vitinha qui venait de finir meilleur buteur des phases de poule d’Europa League.