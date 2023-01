Mercato – Riolo : « ça semble être une bonne nouvelle pour l’OM »

Après avoir prêté Suarez et Touré et transféré Gerson, Pablo Longoria a officialisé sa première recrue hivernale : Russlan Malinovskyi. Sur RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur ce choix.

Daniel Riolo estime que l’international ukrainien a un profil qui cole parfaitement aux exigence du coach Igor Tudor, et que son arrivée va surement se faire au détriment de Payet.

Un joueur qui prend l’initiative du jeu, un joueur protagoniste comme on dit en Italie

« C’est pas mal Malinovskyi, c’est un joueur qui prend l’initiative du jeu, un joueur protagoniste comme on dit en Italie. Belle frappe de balle, dans le système de Tudor ça va être un des trois mecs de devant. Si c’est le cas, sachant que Dieng revient un petit peu en grâce, et que ça arrange Sanchez d’avoir un vrai neuf, il est fort probable que cela soit pour prendre la place de Payet dans un rôle de 10 avec un profil plus « playmaker ». Dans ce rôle c’est un très bon joueur qui a joué comme ça à l’Atalanta, titulaire, dans un football très exigent, qui demandait beaucoup de générosité dans l’effort. Ça tombe bien puisque Tudor veut également ça. Sur le papier ça semble être une bonne nouvelle pour l’OM. Gaspérini peut très vite penser que des joueurs sont en fin de course avec lui. » Daniel Riolo – source : RMC (09/01/2023)

Après avoir officiellement signé son contrat, Malinovskyi a posté des photos via son compte Instagram, il en a profité pour adresser un message aux supporters marseillais, il promet de tout donner et donne rendez-vous au Vélodrome.

Je promets de toujours jouer avec le cœur

« Je porterai le maillot de Marseille avec honneur, passion, respect et détermination. Je promets de toujours jouer avec le cœur. Rendez-vous au stade ». Ruslan Malinovskyi – source : Instagram (09/01/2023)

Suite a la signature officiel de Ruslan Malinovskyi, Mourad Aerts a posé quelques questions à Oleksandr Sazhko, rédacteur en chef adjoint de l’un des plus gros médias sportifs ukrainiens, Tribuna.com…

Je pense personnellement que Malinovskyi avait besoin de ce transfert

« Je pense qu’aujourd’hui il n’y a pas une opinion en particulier qui prévaut parmi les fans. Certains pensent que la Ligue 1 est une sorte de déclassement après la Serie A. Parce que beaucoup d’Ukrainiens perçoivent le championnat français comme un championnat à une seule équipe. Et Malinovskyi ne va pas dans cette équipe unique. D’autres pensent que c’est une bonne opportunité. Je pense personnellement que Malinovskyi avait besoin de ce transfert. Et la seule chose que, lui, et nous, devons regretter est que ce transfert n’ait pas eu lieu en été. Ruslan a perdu une moitié de saison. Marseille est l’un des plus grands clubs de France avec une grande histoire, une grande culture du football dans la ville et beaucoup de supporters. C’est une bonne chose qu’il y soit et c’est bien mieux que d’être à l’Atalanta où l’entraîneur ne veut pas de lui. L’essentiel est qu’il ait une nouvelle chance de jouer à un bon niveau. C’est une grande motivation pour lui. Je pense que dans de telles circonstances, toutes les parties peuvent bénéficier de ce transfert : OM, Malinovskyi, l’équipe nationale ukrainienne et les fans ukrainiens. Nous voulons qu’il joue autant de football qu’il le peut. Parce que c’est un très bon joueur généralement et peut-être même un joueur exceptionnel pour l’Ukraine. » Oleksandr Sazhko – source : FCMarseille (10/01/2023)