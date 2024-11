Mercato : Riolo explique pourquoi l’OM n’a pas réussi à faire venir Jonathan David !

Dans de l’émission L’AfterFoot sur RMC Sport, un échange a eu lieu entre Daniel Riolo et Olivier Létang, le président du LOSC, concernant l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Jonathan David durant le dernier mercato estival.

Daniel Riolo a révélé que l’OM avait tenté de recruter l’attaquant canadien, affirmant que le club marseillais avait approché Jonathan David et discuté avec son agent. Toutefois, selon Riolo, cette tentative n’avait pas abouti en raison des difficultés financières de l’OM, qui ne pouvait pas se permettre un tel transfert à ce moment-là. « David a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent ».

L’OM a tenté de recruter Jonathan David ? Mais c’était trop cher…

Cette déclaration n’a pas été confirmé par Olivier Létang, qui a réagi en affirmant : « Je ne sais pas, l’OM ne m’a jamais contacté. Je n’ai pas cette information. » Le président du LOSC a insisté sur le fait qu’aucune approche officielle n’avait été faite par l’OM pour son attaquant vedette. Il a semblé suggérer que l’intérêt du club marseillais relevait davantage de la rumeur que d’une discussion concrète.

🇨🇦🗣️ Olivier Létang : « Jonathan David ne partira pas au mois de janvier. Et il a déjà une offre de prolongation entre les mains donc la balle est dans son camp. » pic.twitter.com/JckfVfuEC2 — After Foot RMC (@AfterRMC) November 20, 2024



Jonathan David, l’attaquant canadien de 24 ans, continue de briller cette saison avec des performances exceptionnelles. En seulement 19 apparitions, il a marqué 13 buts et délivré 2 passes décisives, confirmant son statut de joueur clé pour son équipe. Ces statistiques remarquables témoignent de son efficacité devant le but et de son rôle important dans le jeu offensif. Avec sa rapidité, son sens du placement et sa capacité à marquer dans des situations variées, David s’impose comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, en pleine ascension sur la scène européenne. Ses performances ne passent pas inaperçues et pourraient bien lui ouvrir la voie vers de nouveaux défis dans sa carrière. Il sera libre en juin prochain et de grands clubs européens seraient sur sa trace. Cependant les exigences salariales de l’attaquant seraient très élevées…