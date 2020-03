Mercato : Rongier a une préférence pour l’après OM…

Valentin Rongier avait clairement choisi l’OM au moment de quitter le FC Nantes. Le milieu de terrain a refusé d’autres propositions et a fait le forcing pour quitter son club formateur. Pour autant, il a déjà une idée de la suite qu’il veut donner à sa carrière…

L’ancien milieu de terrain du FC Nantes s’est rapidement imposé à l’OM. Le joueur de 25 ans est devenu un titulaire indiscutable dans le onze d’André Villas-Boas. Si un départ n’est pas à l’ordre du jour, ce dernier a déjà une préférence le jour ou il quittera Marseille. Il s’est confié en cette période de confinement lors d’un live sur Instagram…

Liga ou Premier League pour Rongier ?

« Les championnats que j’aimerais bien tester dans ma carrière ? Le championnat espagnol parce que c’est un style de jeu qui peut me correspondre et aussi la Premier League. C’est vraiment autre chose, et c’est bien de découvrir un autre style de championnat ». Valentin Rongier – Source: live Instagram