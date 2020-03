Mercato : « Samuel Eto’o était fan de l’OM, il m’a convaincu de signer là-bas ! »

L’ancien milieu de terrain et défenseur central de l’OM, Stéphane Mbia a accordé une interview à la chaine YouTube de Téléfoot. Ce dernier est revenu sur l’influence de Samuel Eto’o dans son choix de signer à l’OM

L’ancien olympien Stéphane Mbia a confié à TéléFoot que Samuel Eto’o l’avait incité à s’engager avec l’Olympique de Marseille en 2009. Et pour cause, l’ex joueur du FC Barcelone était fan de l’OM :

« Samuel Eto’o était fan de l’Olympique de Marseille, il m’a juste dit d’y aller que c’était une très très belle opportunité pour moi. Donc je j’ai pas hésité une seconde j’y suis allé de suite. Bien sur que le coach me voulait aussi et il a mis tout en oeuvre pour que je puisse signer très rapidement à l’OM. Je pense que Samuel aurait aimé jouer à Marseille c’est pour ca qu’il m’a donné le « OK » pour y aller… » Stéphane Mbia – Source : TF1

« Sans Deschamps, l’OM n’est pas champion en 2010 » Le titre de champion, comment Eto’o l’a poussé à signer à l’@OM_Officiel : confiné au Cameroun, @StephaneMbia s’est rappelé aux bons souvenirs de ses années OM dans un long entretien avec @ThomasMekhiche https://t.co/f1VAJiQwkH — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 31, 2020

