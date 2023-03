Mercato : Sanchez explique pourquoi il n’est pas allé à Manchester City !

La carrière d’Alexis Sanchez aurait pu être bien différente. Lorsqu’il évoluait à Arsenal, il était pisté par Manchester City et Guardiola qui le voulait absolument. Cependant le Chilien avait préféré rejoindre Manchester United. Lors d’une interview pour la chaîne de télévision TVN Chile, Sanchez revient son transfert chez les Red Devils.

United plutôt que City. Au mercato d’hiver 2018, à six mois de la fin de son contrat Alexis Sanchez avait signé à Manchester United, en provenance d’Arsenal, échangé contre l’Arménien Henrikh Mkhitaryan qui a fait le chemin inverse. Mais initialement Sanchez devait rejoindre Manchester City, où son ancien coach au FC Barcelone, Pep Guardiola le voulait absolument. Un échange entre Sanchez et l’Argentin Kun Agüero était envisagé lors du mercato d’été 2017. Ce deal n’a jamais abouti et Manchester City pensait recruter le Chilien gratuitement à la fin de son contrat à l’été 2018. En quatre saisons et demies avec Arsenal, Sanchez a marqué 80 buts, en 166 matchs toutes compétitions confondues.

C’était un rêve pour moi de jouer à Manchester United

« En 2018 j’étais sur le point de rejoindre Guardiola, il m’appelait tous les jours, il m’envoyait des messages. Tout était prêt, puis Wenger a tout bloqué. L’échange avait été annulé. Soudain, le téléphone portable sonne et c’est Mourinho. Il me dit « Alexis, il y a le 7 pour toi ici, on joue la Ligue des champions et on va tout donner ». Pour moi, c’était un rêve de jouer à Manchester United. Et des joueurs comme Cantona, Beckham et Cristiano Ronaldo ont porté le numéro 7 de United ». Alexis Sanchez – Source : TVN Chile (26/03/2023)

𝗔𝗟𝗘𝗫𝗜𝗦 𝗡𝗢 𝗦𝗘 𝗔𝗥𝗥𝗘𝗣𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘🇨🇱 📌 Alexis Sánchez habló de todo en conversación con TVN, en donde aclaró la situación de su llegada al Manchester United por sobre el City, a pesar de tener todo listo con los de Pep Guardiola, descartando qué haya sido por dinero. pic.twitter.com/TgWTklen7q — Notibol Chile (@Notibol_Chile) March 24, 2023

Mais à Manchester United, rien ne se passera comme prévu pour Sanchez. Il est bien loin de son niveau d’Arsenal et touche l’un des plus gros salaires de l’effectif. Le licenciement de Mourinho en début d’année 2019 n’arrange pas sa situation. Sanchez quitte United au mercato d’été 2019 pour l’Inter Milan, avant d’être recruté définitivement par le club italien en 2020. Avec MU l’attaquant ne marque que 5 buts, en 45 matchs toutes compétitions confondues.