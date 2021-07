Mercato : Sciortino, Kada, Amay Caprice, Benyahia… Tout savoir sur les jeunes qui ont signé pro’ à l’OM !

L’Olympique de Marseille a fait signer plusieurs contrats professionnels à des jeunes du centre de formation. Certains ont même joué quelques minutes lors des matchs amicaux ! Sur son compte Twitter, Azir, spécialiste des jeunes de l’OM a publié un thread revenant sur chaque joueur.

Le mercato de l’Olympique de Marseille a été très actif ces dernières semaines. En comptant Pau Lopez, la direction marseillaise a fait signer huit nouveaux joueurs… Et tout cela sans compter les jeunes du centre de formation qui sont passé professionnels.

Certains ne sont pas du tout connu du grand public et ont pourtant joué quelques minutes avec le groupe de l’OM lors des derniers matchs amicaux. Azir qui est un spécialiste des jeunes de l’Olympique de Marseille a publié un thread sur son compte Twitter afin d’expliquer le profil de chacun sans trop l’encenser ni parler de « pépites » !

« On est dans la DESCRIPTION et non la PROJECTION. P-e qu’aucun ne s’imposera à l’OM. P-e qu’aucun ne fera une carrière professionnelle. Mais on souhaite le meilleur à la jeunesse marseillaise ! Bienveillance, toujours (on essaye)« , a conclu le suiveur de l’OM qui a d’ailleurs participé à l’une de nos émissions il y a quelques semaines.

Petit thread sur le néo-pros. Comme d’hab, il ne s’agit pas d’affirmer qu’un « tel est un crack », « un tel est une pépite » mais informer sur le profil et les qualités de chacun. #OMFormation — A. (@CarterChnine) July 19, 2021

KADA, UN GABARIT IMPOSANT QUI DOIT PROGRESSER DANS LA RELANCE

Joakim Kada (2001) est un défenseur central. Le gaucher, qui peut dépanner au poste de latéral, a un gabarit imposant. S’il est solide dans les duels, il doit, à mon sens, progresser dans sa relance. Avec 36 matchs en N2, il sera l’un des plus expérimentés du groupe.

SCIORTINO, UN MILIEU A L’AISE TECHNIQUEMENT

Paolo Sciortino (2003) est un milieu de terrain. Il est également capable d’évoluer en défense centrale. L’international (U16, U18) est souvent positionné en sentinelle mais peut jouer relayeur. À l’aise techniquement, il est déterminant sur les sorties de balle. Néanmoins, sur certaines phases, il doit (et peut) prendre plus de risques dans l’utilisation du ballon. Malgré son physique en apparence « fluet », il arrive à gratter des ballons dans les pieds des adversaires et à couper des lignes de passes grâce à son intelligence.

AMAY CAPRICE BRILLE PAR SON QI FOOT

Amay Caprice (2004) est un joueur polyvalent. L’international (U16) peut jouer à tous les postes du milieu de terrain et ArD. Techniquement au-dessus de la moyenne (prise de balle, passe courte/longue, jeu combiné, dribbles, CPA), il brille également par son QI foot. Comme pour d’autres jeunes, en apparence, il n’a pas un gabarit impressionnant mais compense par des appuis toniques, de l’explosivité. Quand il prend son couloir ou défend en avançant, il devient difficile à neutraliser ou éliminer.

BENYAHIA, UN ATTAQUANT MENAÇANT ET TUEUR DEVANT LE BUT