Mercato : selon Fabrizio Romano, Rennes est proche de s’offrir cette cible de l’OM !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Rennes est en négociations avancées pour recruter Reda Belahyane de l’Hellas Vérone pour environ 12 millions d’euros, tandis que l’OM, longtemps intéressé, semble désormais distancé dans ce dossier.

Le mercato hivernal pourrait bientôt prendre un tournant pour Reda Belahyane, un milieu de terrain longtemps associé à l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Rennes semble désormais en pole position pour accueillir le joueur de l’Hellas Vérone. Le club breton est actuellement en négociations pour un transfert évalué à 12 millions d’euros. « Des discussions sont en cours avec le feu vert du joueur », indique Romano, précisant qu’il n’y a pas de négociations avec Chelsea pour le moment.

🚨🔴⚫️ Rennes are in negotiations to sign Reda Belahyane from Hellas Verona with €12m as price tag.

Talks underway with player’s green light.

No negotiations with Chelsea. 🔵🚫 pic.twitter.com/RoERj1R4Ve

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025