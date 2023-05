Mercato : Serial buteur dans son championnat, il rêve de signer à l’OM ?

L’OM reste un club attractif, un ancien joueur de Ligue 1 qui est en train de réussir sa carrière américaine serait très attiré par une signature dans le club olympien. En effet, Denis Bouanga serait très attiré par l’OM selon Mohamed Toubache-Ter.

Il avait quitté l’ASSE en aout dernier contre un chèque d’un peu moins de 5M€. Denis Bouanga s’éclate en MLS, l’ailier a marqué le deuxième but de la victoire du Los Angeles FC sur le terrain du Real Salt Lake (3-0). Le 15e buts (auxquels on peut ajouter 6 passes décisives) en 16 matches officiels disputés cette saison avec son club californien. Pour autant, Bouanga aimerait revenir en Europe, sa famille lui manque et un challenge en France ou en Espagne pourrait le convaincre…

Selon Mohamed Toubache-Ter via son compte Twitter, l’ailier gabonais aimerait rejoindre Marseille: « Bouanga veut s’engager à l’Olympique de Marseille… il se lève OM, il mange OM, il dort OM ». Le LOSC serait intéressé par son profil, le joueur serait aussi attiré par la Liga. A 28 ans, le droitier dispose encore de deux ans et demi de contrat avec LA.

.@BouangaDenis veut s’engager à l’Olympique de Marseille… il se lève OM, il mange OM, il dort OM. #OMSCO — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 14, 2023

L’Europe me manque

« Le club de Los Angeles me voulait vraiment. J’ai l’habitude de partir dans les équipes qui me veulent vraiment et pas par second choix. Du coup, j’ai fait ce choix d’aller en MLS même si j’avais d’autres opportunités en France et ailleurs. (…) L’ASSE en seconde division ? Ça restera ancré en moi. J’ai fait partie de ça, d’avoir fait descendre le club. Malheureusement, ça va me suivre toute ma vie. Des fois, j’y pense, je regarde aussi assez souvent les matchs en Ligue 2. J’espère qu’ils vont se sauver et que l’année d’après, ils vont remonter là où ils devraient être. (…) L’Europe me manque. C’est difficile d’être loin de ma famille. Je pense que j’ai encore les capacités pour jouer dans une équipe européenne et montrer ce que je vaux », avait confié l’ancien joueur de l’ASSE au micro de RMC.