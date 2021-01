Mercato : S’il était encore président de l’OM, il mettrait dehors Villas-Boas !

André Villas-Boas a terminé sa lune miel avec les journalistes depuis plusieurs semaines. Mais surtout, le coach portugais ne semble plus être en symbiose avec son vestiaire. Plusieurs voix, dont celle de Christophe Bouchet, demandent son départ…

Interrogé sur son départ, ce dernier a expliqué la semaine dernière qu’il avait été conforté par sa direction : « Je n’ai pas présenté ma démission. J’ai mis ma place à disposition de la direction pour une discussion par rapport aux résultats et faire le point sur où on se trouve à ce moment-là. Le mieux que je peux faire pour respecter l’institution de l’OM et de mettre ça à disposition d’une conversation, que j’ai eue avec Pablo et la direction ». Le président Eyraud ne devrait pas choisir l’option d’un départ d’AVB et de son staff qui est chiffrée entre 4 et 5 M€ par la Provence. Par contre, l’ancien président, Christophe Bouchet ferait ce choix.

ça vaudrait le coup de passer à autre chose — Bouchet

« L’OM se débat avec de considérables problèmes financiers. Mais pour moi, ça vaudrait le coup de passer à autre chose. Quand Villas-Boas dit qu’il est prêt à partir si la direction le demande, on voit un homme qui n’est plus prêt à se battre. Le message envoyé à ses joueurs est désastreux. Si j’étais toujours président de l’OM, ça me donnerait l’impression qu’il n’est déjà plus là. » Christophe Bouchet – source : Le Parisien (25/01/2021)