Mercato : Simone Rovera prévient les joueurs de l’OM avec Tudor !

Igor Tudor devrait être le prochain coach de l’OM. Simone Rovera, correspondant italien pour RMC, prévient les joueurs marseillais !

Jorge Sampaoli a claqué la porte de l’Olympique de Marseille en cette fin de semaine. Depuis, de nombreux consultants et correspondants italiens apportent leur analyse sur Igor Tudor qui devrait suppléer l’Argentin sur le banc de l’OM.

Tudor, ce ne sera pas l’entraîneur qui fera du beau jeu, ce n’est pas du De Zerbi — Rovera

Sur RMC, Simone Rovera est venu expliquer ce qu’il sait du coach croate. D’après lui, la méthode d’Igor Tudor est très dure et exigeante… Il prévient donc les joueurs de l’Olympique de Marseille : les matchs ainsi que les entraînements ne seront pas de tout repos !

« C’est quelqu’un qui exige beaucoup à l’entraînement. Il a des moyens un peu rudes pour le demander. Il demande beaucoup d’intensité dans les matchs, beaucoup de pressing vers le haut, beaucoup de profondeur aux joueurs qui jouent derrière les attaquants et l’attaquant-même. On peut se poser beaucoup de questions sur comment il va jouer. Ce ne sera pas l’entraîneur qui fera du beau jeu, ce n’est pas du De Zerbi. Il ne cherche pas que la possession mais plutôt la verticalité. C’est dynamique. Il s’engage beaucoup. Depuis Split, il ne fait pas une saison entière sur un banc de touche… Il ne dure pas très longtemps dans un club, parfois ça se termine un peu mal parce qu’il a un caractère très fort. Je ne sais pas si c’est l’homme de la situation mais c’est un entraîneur qui fait travailler les joueurs et généralement, il y a un impact immédiat. Je pense notamment à son passage à l’Udinese… Ils étaient au fond du tableau, il enchaîne avec trois victoires. Il arrive à motiver les joueurs mais c’est très exigeant. Il faut voir comment les joueurs vont accepter ça après Sampaoli… Pablo Longoria n’a pas eu de doute. Pour moi, c’est un choix plus sûr que quand il prend Sampaoli il y a un an et demi. » Simone Rovera – Source : RMC, After Foot (02/07/22)