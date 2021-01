Mercato : Slimani, l’attaquant qu’il fallait à l’OM ?

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille. Ce jeudi, notre plateau a évoqué le non recrutement d’Islam Slimani qui s’est récemment engagé à Lyon. Nos intervenants pensent qu’il aurait été très bien accueilli à l’OM.

Cette semaine, Islam Slimani a fait son retour en Ligue 1 à Lyon. Alors que Nabil Djellit, journaliste pour la chaîne L’Equipe affirmait que l’Algérien aurait dû venir à l’OM, notre plateau de DFM s’est demandé s’il aurait été une meilleure recrue que les noms cités dernièrement.

L’adaptation aurait été facile chez nous — DE BONO

« Je ne veux pas renter dans les petits secrets de l’Olympique de Marseille mais je n’arrive plus à comprendre. On cherche des joueurs pas chers, libres, des prêts… Et quand tu as Slimani qui est libre, que Lyon prend pour 0, on ne le prend pas. On va me dire : ‘ oui mais il a 32 ans !’, mais on s’en fout ! Si pendant 2 ans il te plante des buts… Il a la bonne mentalité, il s’arrache, il a de la présence, il est buteur… La Méditerranée pour lui c’est aussi intéressant. Il vient d’Algérie, il y a le peuple algérien dans notre région. L’adaptation aurait été facile chez nous ! C’était un joueur intéressant qui rentrait bien dans le contexte marseillais. » Jean Charles De Bono – source : FCMarseille (14/01/2021)

