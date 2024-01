Mercato : Strasbourg se renforce avant d’affronter l’OM !

L’Olympique de Marseille reçoit ce vendredi le RC Strasbourg. Le club alsacien va se renforcer et récupérer Miloš Luković, un buteur talentueux et très suivi !

Miloš Luković débarque à Strasbourg d’après les informations de Fabrizio Romano ! L’Olympique de Marseille va recevoir le RCSA mais l’attaquant ne devrait pas pouvoir participer à ce match vu que le recrutement n’est pas encore officialisé ce vendredi.

Le jeune crack serbe est très suivi par le consortium BlueCo qui détient Chelsea et le RC Strasbourg. Il devrait signer au club très prochainement après avoir eu une visite médicale. Depuis le début de la saison, l’attaquant d’IMT Belgrad a marqué 11 buts pour une 1 passe décisive.

A LIRE AUSSI : OM : Un problème identifié par Riolo dans le mercato de Longoria !

🚨🔵🇷🇸 Excl: Strasbourg have agreed deal to sign Miloš Luković, talented 18 year old Serbian striker! Here we go.

✈️ Understand Luković travels to France today for medical tests and contract signing soon.

Luković, on Chelsea/BlueCo radar for long time now heading to Strasbourg. pic.twitter.com/EbVCZntRyy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2024