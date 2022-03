Mercato : Suivi par l’OM, Denayer fixe une condition ?

Jason Denayer sera libre en juin prochain. Alors que son nom est annoncé du côté de l’OM, le défenseur belge n’aurais pas encore pris de décision. Par contre ce dernier veut jouer la Ligue des Champions…

Jason Denayer, touché à une cheville début décembre, a repris avec le groupe lyonnais. Ce dernier n’a pas encore tranché concernant son avenir et donc son mercato d’été. Dans un entretien accordé à La Dernière Heure, son agent Jesse De Preter n’exclut rien mais précise qu’une participation à la prochaine Ligue des Champions est une donnée importante dans son choix…

Denayer a l’ambition de jouer une finale de Ligue des Champions

« Jason reste ouvert à une prolongation. Il est dans une situation confortable et a le luxe de pouvoir peser le pour et le contre afin de prendre la bonne décision. Depuis qu’il est petit, il a l’ambition de jouer une finale de Ligue des Champions. Pas un rêve, une ambition. C’est souvent en avril-mai que les clubs prennent des décisions importantes en vue de la saison suivante. Il entre dans les quatre ou cinq meilleures années de sa carrière et veut faire un choix purement sportif. Si c’était uniquement une question d’argent, il aurait déjà signé ailleurs. S’il doit quitter Lyon, il veut le faire comme il est arrivé : en tant que gentleman. Mais on veut éviter d’entrer dans un conflit. On veut éviter que la situation devienne explosive. Un joueur comme Memphis Depay était dans la même situation que Jason la saison dernière et il a continué à jouer. On peut également prendre l’exemple d’Ousmane Dembélé au Barça. Et, honnêtement, je pense que Lyon a besoin de Jason ». Jesse De Preter – source : La Dernière Heure (03/03/2022)

Absent depuis début décembre, Jason Denayer figure dans le groupe lyonnais pour le déplacement à Lorient, ce vendredi en Ligue 1 (21 heures). Comme Jeff Reine-Adélaïde, convoqué pour la première fois depuis sa blessure aux ligaments croisés. https://t.co/b1zlxAieiT pic.twitter.com/8lRvOE9A4c — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 3, 2022