Mercato : Terrible nouvelle pour l’OM dans le dossier Almada !

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, le jeune milieu de terrain argentin Thaigo Almada devrait finalement rejoindre la MLS comme le confirme sur Twitter le journaliste Fabrizio Romano…

Courtisé lors du précédent mercato estival par l’OM, Thiago Almada était finalement resté dans son club de Vélez Sarsfield. Mais ce dernier devrait faire ses valises l’hiver prochain si l’on en croit les informations du journaliste Fabrizio Romano. En effet comme le rapporte ce dernier, Atlanta United aurait trouvé un accord avec la jeune pépite argentine. Et la signature pourrait intervenir au mois de décembre prochain. Son contrat devrait durer jusqu’en 2026…

Thiago Almada to Atlanta United, deal in place and set to be completed. There’s verbal agreement since months between Atlanta and Vélez – paperworks ready to be signed in December. 🇺🇸🇦🇷 #Atlanta

Thiago Almada will sign until June 2026, @CLMerlo confirms. https://t.co/nZFySGTAnc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021