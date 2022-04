Mercato : Thauvin était pressé de quitter l’OM et est passé à côté de gros club !

C’était l’un des feuilletons de la saison dernière : Thauvin prolongera-t-il ou quittera l’Olympique de Marseille? Finalement l’ailier est parti libre et a rejoint les Tigres de Monterrey. Il a expliqué à Canal + qu’il avait des contacts poussés avec l’AC Milan.

Ce mercredi après les 1/4 de finale de Ligue des Champions, Canal + a diffusé un documentaire sur la nouvelle vie de Florian Thauvin aux Tigres de Monterrey. Avant de rejoindre André Pierre Gignac en Liga MX, l’ailier français avait des contacts avancés avec l’AC Milan.

« Normalement, mon avenir devait s’inscrire à Milan, mais ça a pris du temps car ils ne connaissaient pas leur budget pour la saison prochaine, ils ne savaient pas s’ils allaient être en Ligue des Champions, ils avaient des joueurs importants à prolonger. Ils m’ont demandé du temps. Arrivé au mois d’avril, je ne voulais plus attendre » Florian Thauvin – Source : Canal +

Un « soulagement » pour Thauvin de quitter l’OM

Dans cette déclaration, on sent la nécessité de changer d’air pour Florian Thauvin. Au mois d’avril, il souhaitait déjà être fixé sur son avenir, quitte à ne pas obtenir un gros club européen et partir au Mexique alors qu’il n’avait que 28 ans… Pour rappel lors de l’officialisation de son départ, il aviait affirmé ressentir un soulagement.

« Je ne vais pas vous mentir. Aujourd’hui, certes, cela fait mal au coeur parce que c’est une page de ma vie qui se tourne, je me suis construit à Marseille, j’ai réalisé mon rêve à Marseille, mais c’est aujourd’hui pour moi un soulagement. Il était temps pour moi de passer à autre chose. J’ai vécu une saison compliquée, vous l’avez tous vu, je ne me suis pas senti à l’aise, il était temps de laisser la place à quelqu’un d’autre. Je suis venu à Marseille pour les supporters, ils m’ont fait rêver. Je ne suis pas né marseillais, je le suis devenu, j’ai débordé d’émotions. Je suis déçu de ne pas avoir pu leur dire au revoir au stade. Ils sont à tout jamais dans mon coeur (…). Mon plus grand regret est de ne pas avoir réussi à remporter des trophées. J’ai fait le maximum pour y arriver. Je suis très fier de mon parcours à l’OM. J’ai fait des choses bien, des choses moins bien, mais je peux me regarder dans la glace » Florian Thavin – Source : Conférence de presse (16/05/21)