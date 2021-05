Thauvin : « Je ne vais pas vous mentir… c’est un soulagement (de quitter l’OM) ! »

Il a joué son dernier match ce dimanche soir face à Angers au Stade Vélodrome. Florian Thauvin sera suspendu lors du dernier match face à Metz et va rejoindre les Tigres la saison prochaine. Il est passé en conférence de presse et sur Canal+ après la victoire de l’OM 3-2 face à Angers.

L’ailier marseillais est passé en conférence de presse pour dire au revoir. Le joueur était ému de tourner la page OM mais n’a pas caché son soulagement.

ils ont tout fait pour me conserver (un bail de cinq ans avec un plus gros contrat que ce que j’ai actuellement) — Thauvin

« C’est un choix qui a été difficile pour moi. J’ai eu l’opportunité de continuer à l’OM, je remercie Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt parce qu’ils m’ont fait une super proposition. Un bail de cinq ans avec un plus gros contrat que ce que j’ai actuellement, ils ont tout fait pour me conserver, je leur dis un grand merci. Le club démarre un nouveau chapitre, une nouvelle ère et devait avoir un joueur 100% concerné et prêt pour relever ce défi. Il était temps pour moi de découvrir autre chose. L’OM est fantastique, le plus beau club français. Pour moi, il était temps de découvrir autre chose. Je ne vous cacherais pas que l’OM est un club qui peut être parfois difficile et fatigant. Je ne vais pas vous mentir. Aujourd’hui, certes, cela fait mal au cœur parce que c’est une page de ma vie qui se tourne, je me suis construit à Marseille, j’ai réalisé mon rêve à Marseille, mais c’est aujourd’hui pour moi un soulagement. Il était temps pour moi de passer à autre chose..» Florian Thauvin – source : Conférence de presse / l’Equipe (16/05/2021)