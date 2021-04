Mercato : « Thauvin ? Si ça ne tient qu’à moi, on le garde à l’OM ! »

Comme Jordan Amavi, Valère Germain ou encore Yuto Nagatomo, Florian Thauvin sera libre en juin. L’ailier discute avec Pablo Longoria un improbable prolongation de contrat mais peut compter sur le soutient de son ami Steve Mandanda.

Florian Thauvin peut-il encore rester à l’OM ? Si le doute est fort, son ami et coéquipier Steve Mandanda aimerait qu’il prolonge. Le portier olympien l’a confié dans un entretien accordé à Onze Mondial.

je le dis clairement : il faut garder Thauvin — mandanda

« Florian Thauvin ? Si ça ne tient qu’à moi, on le garde à l’OM. Je n’ai pas peur, ni honte de le dire. Il le sait très bien. Maintenant, c’est à lui de prendre la décision et d’en discuter avec le président. Je ne peux pas m’en mêler. C’est sûr que si on me demande mon avis, je le dis clairement : il faut le garder. »» Steve Mandanda – source : Onze Mondial (01/04/2021)