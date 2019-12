Mercato : Un accord entre l’OM et Sanson pour un départ?

En forme depuis le début de la saison avec l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson aurait un bon de sortie pour l’été prochain…

Valentin Rongier et Morgan Sanson sont très en forme depuis le début de la saison. Les deux milieux de terrain qui évoluent ensemble dans le onze d’André Villas-Boas donnent entière satisfaction à leur coach… Surtout Morgan Sanson qui est de plus en plus décisif.

Accord verbal entre Sanson et l’OM?

Forcément, ses performances ne laissent pas indifférents les clubs étrangers qui pourraient venir le chiper à Marseille. Cependant les dirigeants de l’OM auraient prévu le coup dès la signature de prolongation l’hiver dernier.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM se positionne pour un successeur de Mandanda?

En effet, comme nous l’informe La Provence, l’ancien montpelliérain aurait un bon de sortie pour l’été 2020… Un accord verbal entre le joueur et le club aurait été trouvé et Sanson serait toujours dans cette esprit. Un départ cet hiver paraît donc de moins en moins probable.