Mercato : Un ancien du PSG recruté pour servir Benedetto à Elche !

Dario Benedetto vient de voir arriver un renfort de poids à Elche. En effet, l’attaquant argentin prêté par l’OM sera associé avec son compatriote argentin et ancien du PSG Javier Pastore…

Libre de tout contrat suite à son départ de l’AS Roma cet été, Pastore s’est engagé pour une saison avec Elche. Il y retrouvera un ancien pensionnaire de Ligue 1 : l’ex-attaquant marseillais Dario Benedetto. El Flaco, qui a été sélectionné à 29 reprises avec l’Albiceleste, va découvrir la Liga et va devoir éviter les blessures…

« Cette dernière année à Rome a été compliquée, je n’ai pas pu parler avec Mourinho non plus. L’équipe a fait huit matchs de préparation et je n’ai pas pu jouer une seule minute. Si tu veux vendre quelqu’un, tu fais le nécessaire pour le montrer, le faire jouer pour qu’il puisse ensuite partir… Le club a préféré faire tout le contraire. C’est dommage que cette aventure se termine comme ça. » Javier Pastore – source : Le Parisien

Prêt avec option d’achat pour Benedetto

En effet le transfert de Benedetto s’est fait sous la forme d’un prêt avec option d’achat, aux alentours de 3 à 4 millions d’euros. De plus Elche assumera trois quarts du salaire de l’attaquant argentin, qui percevait entre 260 000 et 280 000€ à l’Olympique de Marseille.

Le chiffre : 17

Depuis son arrivée en 2019 à l’OM, Dario Benedetto a inscrit 17 buts sous le maillot du club en ayant disputé 71 rencontres toutes compétitions confondues. Et délivré 5 passes décisives.