Mercato : Un ancien joueur de l’OM sur un banc de Ligue 1 ?

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Habib Beye pourrait devenir entraîneur de Ligue 1 ! En poste au Red Star, l’ancien défenseur serait une des deux options choisies par Brest afin de remplacer Michel Der Zakarian.

Brest cherche un coach et aurait deux noms en tête. Selon l’Equipe, des discussions sont en cours avec Benoît Tavenot mais « Lorenzi a intensifié ces derniers jours la piste menant à Habib Beye. Clin d’œil de l’histoire, Tavenot et Beye se connaissent pour avoir passé une partie de leurs diplômes ensemble. « Beye dispose d’un contrat jusqu’en 2024 avec le Red Star, difficile d’imaginer un départ en milieu de saison du technicien qui réalise de belles choses dans le club… Cette option est évoquée depuis plusieurs semaines.

Cette saison, plusieurs clubs de Ligue 1 se sont séparés de leurs entraîneurs. Le Stade Brestois a décidé d’arrêter sa collaboration avec Der Zakarian comme l’a annoncé le club dans un communiqué.

« Le Stade Brestois a décidé la mise à pied à titre conservatoire de Michel Der Zakarian, en qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de ses adjoints Franck Rizzetto, David Bechkoura et Alexandre Garcia. Dans l’attente de leur rendez-vous avec la direction vendredi prochain, l’intérim sera assuré cette semaine par le staff toujours en place (Julien Lachuer et Yvan Bourgis) et Bruno Grougi, actuel entraîneur de l’équipe de National 3 » Source : Communiqué du Stade Brestois (11/10/22)

Beye numéro 1 pour coacher Brest?

Pour le remplacer, le Stade Brestois songe à un ancien joueur de l’Olympique de Marseille : Habib Beye. Le consultant de Canal + et coach du Red Star en National est, d’après Foot Mercato, l’une des pistes prioritaires pour remplacer l’ancien coach de Montpellier. Un grand pas pour la suite de la carrière de l’ancien défenseur marseillais !

« D’abord intégré dans une short-list, Beye, âgé de 45 ans, semble avoir les faveurs du directeur sportif brestois Grégory Lorenzi, qui avait également reçu il y a quelques semaines Jocelyn Gourvennec, libre. Les représentants de Beye sont en bons termes avec Brest. Rappelons qu’Habib Beye exerce encore, en parallèle de son poste d’entraîneur au Red Star, la fonction de consultant sur Canal Plus. » Source : Foot Mercato (31/10/22)

🚨Info: Habib Beye 🇫🇷🇸🇳 est l’actuel favori pour devenir le prochain entraîneur de Brest.https://t.co/LHeKtCkd9a — Santi Aouna (@Santi_J_FM) October 31, 2022

Beye croit à une victoire de l’OM contre Tottenham !

« Sincèrement, c’est le meilleur moment pour un entraineur. C’est une finale au Stade Vélodrome et vous pouvez vous qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il va y avoir une émulation. Vivre ce moment dans un Stade Vélodrome qui va être incandescent, ça va être un super soirée. Il ne faut pas oublier une chose, c’est que Tottenham prend beaucoup de buts. C’est tout à fait possible que l’OM se qualifie et je suis même très optimiste » Habib Beye – Source : Canal +