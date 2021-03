Mercato : Un cadre du vestiaire « espère rester le plus longtemps possible » à l’OM !

Interrogé par les journalistes de l’émission Téléfoot, le défenseur olympien Alvaro Gonzalez a confié son amour pour le club et la ville de Marseille. Tout en affirmant vouloir prolonger le plus longtemps possible son passage à l’OM…

Ce matin l’espagnol Alvaro Gonzalez était l’invité de Téléfoot. Interviewé à la Commanderie, ce dernier n’a pas caché son attachement pour l’Olympique de Marseille. Et son intention serait de rester le plus longtemps possible au club. Une ville où il se sent tranquille et comme chez lui.

« J'ai toujours joué avec cette mentalité : à Marseille les gens sont comme moi. Je suis très fier d'être ici et j'espère y rester encore le plus longtemps possible » La fierté d'Alvaro Gonzalez d'être décrit comme un « patron », un « guerrier » par les Marseillais

« On a vécu des moments difficiles que ce soit pour la ville de Marseille, le club, les supporters et nous. Je me reconnais dans ce genre d’ambiance. À Marseille les gens sont comme moi. Je suis très fier d’être ici et j’espère y rester encore le plus longtemps possible » Alvaro Gonzalez – Source : Téléfoot (21/03/21)