Mercato : Un club allemand fonce sur deux joueurs de l’OM !

L’Olympique de Marseille ne serait pas pressé de vendre, selon les informations du journal L’Equipe… Cependant, des clubs se penchent sur la situation de quelques joueurs marseillais. C’est notamment le cas du Bayer Leverkusen qui ne serait pas contre le fait de voir Thauvin et Bouna Sarr débarquer dans leurs rangs.

Ces dernière semaines, l’OM s’est renforcé avec les arrivées de Leonardo Balerdi, Pape Gueye et plus récemment, Yuto Nagatomo. Le club espère une nouvelle recrue en attaque et disposerait même d’une enveloppe de 7 à 10 millions d’euros pour ce poste selon L’Equipe.

SARR ET THAUVIN PISTÉS

Pas pressé de vendre, Frank McCourt aurait laissé du temps à la direction grâce aux prolongation de Mandanda et Payet, à un salaire moins élevé. Côté départ, France Football nous informe ce lundi que Florian Thauvin et Bouna Sarr ont des courtisans, en Allemagne notamment.

En effet, ce serait le Bayer Leverkusen qui serait intéressé par les deux joueurs. Avec le départ de Kai Havertz vers Chelsea et Kevin Volland à l’AS Monaco, le club allemand souhaiterait renforcer son secteur offensif. Pour Bouna Sarr, ce serait pour remplacer Lars Bender qui préfère évoluer en défense central.