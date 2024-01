Mercato : Un club s’intéresse à lui, l’OM en veut 8M€ !

L’Olympique de Marseille a récupéré Luis Henrique après son prêt non concluant à Botafogo. L’ailier n’a joué que quelques minutes face à Thionville et ne devrait pas être conservé.

Luis Henrique est de retour à l’Olympique de Marseille ! L’attaquant brésilien était prêté à Botafogo mais n’a pas été conservé par le club détenu par John Textor. Gennaro Gattuso ne semble cependant pas disposé à lui donner du temps de jeu. Malgré les nombreuses absences, Luis Henrique n’est entré que quelques minutes face à Thionville et pas du tout face à Strasbourg.

Il pourrait donc de nouveau quitter l’OM mais cette fois-ci les Marseillais veulent le vendre ! D’après Itatiaia, c’est l‘Atletico Mineiro qui se montre le plus insistant pour le faire signer cet hiver. Seulement, l’OM aurait refusé les avances puisqu’elles ne correspondent pas aux attentes ! Le club aimerait récupérer 7 à 8 millions d’euros pour le jeune attaquant.

Trois clubs brésiliens pistent Luis Henrique

L’ailier de 22 ans ne s’est pas imposé au Brésil avec seulement 6 buts inscrits en 59 matchs. Selon La Provence, la direction olympienne ne ferme aucune porte : le prêter, le vendre ou encore le conserver en raison de la CAN où le club phocéen risque de perdre plusieurs éléments offensifs (Harit, Sarr, Ndiaye)

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait toutefois pas retenir son joueur si un club débarque avec une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros. Le quotidien sportif affirme également que l’Atlético Mineiro, Cruzeiro et le Red Bull Bragantino seraient intéressés par le profil d’Henrique.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté. À noter que le Brésilien est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.