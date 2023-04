Mercato : Un concurrent de l’OM a un avantage de taille dans ce dossier !

L’Olympique de Marseille aurait bien coché le nom de Van den Kerkhof pour le prochain mercato. Seulement, l’international algérien serait un fervent supporter d’un autre club qui le suit !

Van den Kerkhof, latéral de Bastia, ferait partie des pistes de l’Olympique de Marseille d’après plusieurs sources dont Mohamed Toubache Ter. Le Quotidien, média luxembourgeois, affirme que le RC Lens suit de près le défenseur de Ligue 2 et possède un avantage de taille. En effet, il serait un grand supporter des Sang et Or.

Van den Kerkhof, un fervent supporter du RC Lens

« Alors que son départ semble acté, le cœur de Van den Kerkhof pourrait pencher en faveur d’une signature à Lens, et pour cause : natif de Saint-Saulve, dans le nord de la France, le latéral droit est (comme Angelo Fulgini, ancien équipier de Leandro Barreiro à Mayence qui a rejoint Lens cet hiver) un fan de la première heure du club Sang et Or et un habitué du mythique stade Bollaert-Delelis. Il arrivait d’ailleurs encore, durant ses deux saisons au Grand-Duché, qu’il assiste sur son temps libre à des matches de l’équipe entraînée par Franck Haise, l’homme à l’origine de sa venue au FC Lorient (en équipe B) en 2015. Après l’avoir soutenue, «VDK» la renforcera-t-il dans les prochains mois? », écrit le média luxembourgeois.

Clauss fait des mauvais choix, il n’a plus sa qualité de centres

« Là c‘est décevant avec Clauss. Quand tu as des joueurs qui sont limités, tu as tendance à être beaucoup plus indulgent. Quand tu vois le début de saison qu’il a produit. Il est dans le top 3 des meilleurs passeurs en Ligue 1. Je pense que cette non sélection à la coupe du monde l’a plombé mentalement. Lui-même l’a reconnu que mentalement, c’est compliqué pour lui à un virage de sa carrière. Mais là il est méconnaissable. Il fait des mauvais matchs, avec des mauvais choix. Il n’a plus sa qualité de centres, alors qu’il y avait quelques situations que l’on pouvait beaucoup mieux exploiter. Je ne veux pas le blâmer et j’espère qu’il va se reprendre parce qu’il reste pas mal de matchs. Mais il faudrait qu’il se reprenne rapidement et pourquoi pas, pour qu’il y ait un déclic psychologique, mettre titulaire Kaboré. Kaboré ne pourrait peut-être pas apporter autant offensivement que Clauss, mais qui a l’air quand même plus sérieux défensivement. Sur les dernières entrées en jeu de Kaboré je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille (3/04/2023)