Mercato : Un crack de Ligue 1 échappe à l’OM pour filer en Bundesliga !

Alors qu’il était en fin de contrat avec le FC Nantes en juin prochain, l’attaquant Randal Kolo Muani aurait trouvé un autre point de chute que l’Olympique de Marseille selon le journaliste italien Fabrizio Romano…

Auteur d’une saison remarque l’année dernière, avec 9 buts marqués et 8 passes décisives en 37 matches, l’attaquant Randal Kolo Muani a logiquement suscité l’intérêt de nombreux clubs dont l’Olympique de Marseille. Sans véritable doublure pour Arek Milik, l’effectif marseillais avait besoin d’un renfort en attaque. Mais le français finalement décidé de poursuivre sa carrière à l’étranger comme le rapporte le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano…

Eintracht Frankfurt are closing on Randal Kolo Muani deal with Nantes. Final details to be agreed and then the negotiation will be completed, as confirmed by @PhlipMarq. 🔴 #Eintracht

Eintracht are offering Kolo Muani a five year contract, hoping to sign as soon as possible.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2021