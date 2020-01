Mercato : Un des frères de Mandanda chez un concurrent direct de l’OM ?

Dans la famille Mandanda, le poste de gardien de but est bien particulier. Si tout le monde connait l’ainé, Steve, international français et portier de l’OM depuis de nombreuses saison. Ce dernier a aussi trois frères qui joue à ce poste…

En effet, Steve à trois frères : Parfait, 30 ans, Riffi, 27 ans, et Over 20 ans. Le premier joue en Belgique à Charleroi, le second se retrouve sans club depuis la fin de son contrat avec Boulogne. Le plus jeune, Over est lui à Bordeaux. Selon France Football, Riffi Mandanda devrait rebondir en Ligue 1. En effet, ce dernier serait attendu à Rennes pour y signer un contrat.

Riffi Mandanda vers Rennes !