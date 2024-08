Mercato : Un grand espoir de l’OM sur le départ ?

Darryl Bakola pourrait faire ses adieux à l’Olympique de Marseille d’ici fin août. Selon La Provence, des candidats « prestigieux » seraient intéressés par le milieu de terrain français qui n’a pas réussi à se mettre d’accord avec son club formateur pour la signature de son premier contrat professionnel.

Alors que Enzo Sternal a prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, Darryl Barkola est sur le point de quitter les olympiens. À seulement 16 ans, il est l’un des joueurs les plus prometteurs du club, mais ne se sent pas à sa place dans l’effectif actuel.

Barkola fait ses valises

Selon les informations de La Provence, Darryl Barkola est plus proche du départ que de la signature de son premier contrat pro avec son club formateur. Le transfert du milieu de terrain pourrait être acté avant la fin du mois d’août. Les dirigeants olympiens lui ont pourtant formulé une très bonne proposition financière avec un salaire mensuel de 30 000 euros pour un contrat courant jusqu’en 2027, en plus d’une prime à la signature de 200 000 euros.

Le jeune espoir marseillais a donc décliné cette proposition.

«Qu’est ce qu’on peut offrir de plus à un garçon de 16 ans ? C’est juste une histoire de gros sous… Ils veulent un salaire à six chiffres et une prime à sept», explique un membre de la direction au journal La Provence. L’entourage du joueur dément ces affirmations, en mettant en avant une problématique sportive : «Sur le plan financier, c’est un super contrat. Et si ça ne tenait qu’à ça, on aurait déjà signé les yeux fermés », rapporte ainsi le quotidien régional.

Un départ parmi les arrivées

De nombreux joueurs ont signé à l’OM depuis le début de ce mercato estival. L’équipe phocéenne a besoin de renforcer son effectif pour remonter en Ligue Europa, c’est pourquoi les dirigeants ont déboursé plusieurs millions d’euros pour acquérir de nouveaux profils. (Valentin Carboni, Mason Greenwood ou encore Ismaël Koné.) Selon La Provence, des clubs « prestigieux » étudieraient son dossier avec attention.

