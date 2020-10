Mercato : Un international ivoirien proposé à l’OM ?

L’OM semble se préparer un possible départ au milieu de terrain. Plusieurs noms sont évoqués dans le cas d’un départ avant le 5 Octobre. Après Cuisance et Guendouzi, c’est celui de Jean-Michaël Seri qui est évoqué…

Et si un milieu de terrain quittait l’OM avant la fermeture du mercato ? Une hypothèse que Pablo Longoria et André Villas-Boas prennent au sérieux. Morgan Sanson ou encore Kevin Strootman pourraient avoir des offres de dernières minutes. Dans ce cas, le club olympien a assuré ses arrières et se tient prêt à recruter un remplaçant. Alors que l’option Mattéo Guendouzi (21 ans / Arsenal) a été enterrée par l’OM, Michael Cuisance serait de nouveau disponible sur le marché après l’échec de son transfert à Leeds. Cependant, une autre possibilité semble s’offrir à l’OM.

Seri pourrait intéresser l’OM ?

En effet, selon Sky Sports l’OM pourrait être intéressé par le profil de Jean-Michaël Seri. L’international ivoirien de 29 ans appartient à Fulham (2022) et ce profil « a été proposé aux Olympiens et ces derniers ne semblent pas insensibles » selon FootMercato. L’ancien Niçois serait aussi visé par Galatasaray, où il était prêté la saison passée, mais aussi l’AS Roma.