Mercato : Un milieu offensif et un attaquant signent leur premier contrat pro à l’OM !

L’Olympique de Marseille renforce aussi ses équipes de jeunes cet été ! Deux éléments de Sochaux vont rejoindre le club et signer leur premier contrat pro !

L’OM va piocher à Sochaux pour renforcer ses équipes de jeune. Alexandre Issanga et Robinio Vaz vont signer leur premier contrat professionnel à Marseille comme le révèle L’Equipe. Le numéro 10 et l’attaquant ont tous les deux 17 ans et devraient arriver à l’OM prochainement.

