Mercato : Un nouveau beau transfert pour ce joueur éjecté de l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Cédric Bakambu a été poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille lors du mercato estival 2022. Parti gratuitement à l’Olympiakos, il s’est depuis plus que relancé…

Non seulement, il est parvenu à terminer meilleur buteur du championnat grec cette saison mais il dispose déjà de plusieurs offres pour la saison qui vient. Alors qu’il semblait déjà avoir signé pour Al Nasr, il pourrait bien vite se retrouver… à Galatasaray !

أحلى عيدية 🎁

الفضائي الكونغولي 🛸

هداف الدوري اليوناني ⚽️

سيدريك باكامبو نصراوي 💙✍️ pic.twitter.com/gxs6PLxEiM — AL NASR SC (@ALNasrSC) June 29, 2023

🚨🔴🟡🇨🇩 #SüperLig | ◉ Cédric Bakambu is finally not set to join Al-Nasr SC. ◉ The former OM striker is expected to sign for Galatasaray. W @sebnondahttps://t.co/cu33956PYo pic.twitter.com/hYYBVBmwnL — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 14, 2023



Foot Mercato explique que sa signature avec Galatasaray est imminente. Il ne reste plus que quelques détails à régler.

Quand Bakambu se souvenait de Konrad…

« Ce qu’on m’a raconté, c’est que sur un des premiers matchs de la saison il a beaucoup ‘vendangé’ lors d’une rencontre à domicile. Ils ont perdu, ou fait match nul et les supporters lui en voulaient à mort ! Après, il n’a plus joué ! Pourtant moi je le trouve trop fort ! Son problème c’est qu’il est nonchalant. Certains entraineurs aiment bien le langage corporel et Konrad quand on le voit il donne cette impression, mais sur le terrain il très fort, il va très vite, il est très vif etc. ! Maintenant je ne sais pas où il est, il est parti, il avait résilié (son contrat) et maintenant je ne sait pas où il est. » Cédric Bakambu – Source : Live Mohamed Henni