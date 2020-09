Mercato : Un prospect pisté par l’OM disponible immédiatement en prêt ?

L’Olympique de Marseille a finalement recruté Yuto Nagatomo pour doubler le poste d’arrière gauche. Trop rapidement ? Un prospect suivi à ce poste vient en effet d’obtenir un bon de sortie de son club…

Comme nous vous l’avions révélé en avril dernier, l’OM avait déjà supervisé Mathieu Goncalves (voir plus bas). Ce weekend, L’Équipe nous apprend que le prometteur latéral gauche devrait être prêté par Toulouse cette saison et rapidement s’engager ailleurs. Lausanne, Châteauroux et Laval sont intéressés alors qu’Angers pourrait se positionner sur ce dossier en cas de départ de Ryan Ait Nouri.

Les Marseillais ont-ils été trop vite en recrutant Nagatomo ?

L’OM le suit depuis un petit moment — De Bono

« Il y a un très bon centre de formation à Toulouse. Il y a un très bon jeune qui est Mathieu Gonçalves qui est peu connu. Il a fait cinq matchs cette saison et contre cinq cadors du championnat (Lyon, PSG, Lille, Monaco), il a fait des très bons matches. Je sais que l’OM le suit depuis un petit moment. C’est un latéral gauche polyvalent capable de jouer au poste de défenseur central. Si Caleta-Car part ça peut être un profil intéressant. Il est estimé à 1 million d’euros, c’est assez raisonnable. Il a commencé ailier gauche, il a donc une très belle patte gauche pour effectuer des beaux centres. Il a aussi la capacité de gagner des duels malgré son petit gabarit (1M75), car il est très dur sur l’homme. »

Jean-Charles De Bono – Source: Débat Foot Marseille (3 avril 2020)