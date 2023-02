Mercato : Un retour de Milik à l’OM ?

Suite à des soupçons de transferts frauduleux et à une masse salariale trop importante, la Juventus Turin risque une relégation en Série B. Le club a déjà été pénalisé de 15 points et pourrait en perdre 20 de plus. Une situation qui forcerait Milik à revenir à l’OM.

Arkadiusz Milik pourrait revenir à l’OM à cause des déboires de la Juventus Turin. La Juventus est sous la menace d’un nouveau retrait de 20 points en Série A. La Juventus a déjà subit un retrait de 15 points, malgré un appel et est actuellement 13ème de Série A. La faute à des transferts frauduleux. Ce retrait de 20 points serait une sanction pour la mauvaise gestion des salaires de l’effectif durant la période de pandémie de Covid-19, selon le Corriere dello Sport.

La Juventus en Serie B ?

De quoi placer la Juventus a la dernière place de Série A. Dans cette situation Milik, prêté avec option d’achat à la Juventus, pourrait être forcé de revenir à l’OM. En plus des problèmes de son club, Milik doit désormais surmonter une blessure à la cuisse gauche. Un blessure survenue après la défaite 0-2 contre Monza en Série A, le 29 janvier. Milik devrait être éloigné des terrains entre 5 à 6 semaines. Il manquera la confrontation en Ligue Europa contre le FC Nantes.

Contrôle au JMedical ce matin pour Arek #Milik après son problème musculaire face à Monza. 🚫🇵🇱 pic.twitter.com/tUvf94LQbf — Elvin De Fazio (@Elvin_DF) January 30, 2023

Si tel est le cas, l’OM voudra très certainement se débarrasser du gros salaire de Milik et lui trouver une nouvelle porte de sortie au mercato d’été 2023.