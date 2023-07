La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Plusieurs joueurs pourrait s’entrainer à part en attendant de trouver une solution. En effet, Marcelino ne compteraient pas sur Pol Lirola, Jordan Amavi et Konrad De La Fuente. Les trois joueurs pourraient même devoir s’entraîner à l’écart du reste du groupe pro, jusqu’à ce que l’OM leur trouve une porte de sortie.

Pol Lirola, Jordan Amavi et Konrad De La Fuente n’ont pas repris l’entraînement en même temps que le reste du groupe. Ils devraient revenir à Marseille, le 10 juillet et selon L’Équipe, ils pourraient s’entraîner à l’écart du groupe à leur retour. Ils seraient placés dans ce « loft« , en attendant que l’OM leur trouve un nouveau club.

🗞️Après son arrivée, Marcelino s’est entretenu avec la direction pour évoquer certains sujets, comme les joueurs en retour de prêt.

Lirola, Amavi et Konrad n’étaient pas présents ce lundi.

Ils pourraient s’entraîner à part, avant un probable départ.

Nantes chaud sur Amavi

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita serait intéressé par Jordan Amavi. Le latéral gauche olympien était prêté à Getafe en Espagne la saison dernière et pourrait donc quitter l’OM pour rejoindre les Canaris, cet été.

Une situation vraiment définitive ?

Pour les joueurs concernés, ce « loft » semble être le terminus de leur aventure à Marseille, mais qu’en est-il réellement ? Il y a 9 ans, un certain Marcelo Bielsa avait lui aussi instauré un « loft » pour les joueurs sur lesquels ils ne comptaient pas. Parmi les joueurs concernés à l’époque, le Martégal, Rod Fanni, qui, à la force de son travail, rentrera finalement la rotation du coach argentin.

Le ‘ »loft » n’est donc pas une sanction définitive, si les joueurs, à l’image de Rod Fanni à l’époque, se donnent à fond et l’entraînement et prouvent qu’ils ont leur place à l’OM, Marcelino pourrait très bien les réintégrer au groupe. Ces joueurs n’ont en plus pas une très grande valeur sur le marché et l’OM n’obtiendrait qu’une bouchée de pain, si ils étaient envoyés ailleurs.