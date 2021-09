Mercato: Ünder aurait pu filer ailleurs qu’à l’OM…

Auteur d’un très bon début de saison, Cengiz Ünder s’acclimate bien aux consignes de jeu de Jorge Sampaoli. S’il a rejoint l’Olympique de Marseille cet été, il avait aussi des pistes dans son pays natal…

L’Olympique de Marseille reçoit ce jeudi soir Galatasaray au stade Vélodrome. L’occasion pour Cengiz Ünder d’affronter une équipe de son pays natal. L’ailier a rejoint l’OM cet été en provenance de l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat, après une saison mitigée à Leicester.

Interrogé au micro de Karim Attab, le journaliste turc Yusuf Kenan Calik, affirme que le Marseillais a été contacté par le Galatasaray mais aussi par Fenerbahce. Il a préféré continuer sa carrière en Europe…

Under a choisit la bonne adresse– Calik

A lire aussi : OM : Quel onze face à Galatasaray ?

« La Turquie a réduit les joueurs étrangers dans les clubs. Il y a donc plus de joueurs turcs dans le championnat local. Il y a beaucoup de joueur turcs qui jouaient à l’étranger qui sont revenus dans leur pays grâce à ça. Donc Cengiz Under avait des contacts avec Galatasaray et Fenerbahce, mais bon je pense qu’il veut rester en Europe, et il a choisit la bonne adresse à Marseille, car ça ressemble beaucoup à la Turquie. Il travaille en plus avec le bon coach, Sampaoli va beaucoup lui apprendre. Il est dans une équipe qui a besoin de prouver, forcément Cengiz aussi. Je suis content pour lui car il fait un bon début de saison, et il va faire une belle année à Marseille. » Yusuf Kenan Çalik– Source: Maritima (30/09/21)